KNF złożyła wniosek do prokuratury. Zawiadomienie dotyczy obrotu akcjami mPay

We wtorkowym komunikacie KNF wyjaśnia, że przestępstwa te miały polegać na nieuprawnionym ujawnieniu i wykorzystaniu informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy. Na jej podstawie mPay S.A. zobowiązała się do podjęcia prac nad wprowadzeniem kryptoaktywa (stablecoin).

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Ich efekt miało być wprowadzenie możliwości nabycia stablecoina przez jej klientów, transfer go na konta i portfele niezależne od aplikacji mPay, jak i użycie go do płatności za bilety i wykonywania innych opłat, w jakich aplikacja ta oferuje pośrednictwo.