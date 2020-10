Kogeneracja miała wstępnie ok. 110 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. istotny wpływ na wynik finansowy netto grupy miała sprzedaż w marcu 2020 r. uprawnień do emisji CO2 łącznie na kwotę 110,4 mln zł z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego skorygowana o wartość wyceny dokonanej w 2019 r. w kwocie 8,4 mln zł, podano także.