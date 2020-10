Komisja sejmowa za dalszymi pracami nad opodatkowaniem spółek komandytowych

Przyjęte przez Komisję poprawki dotyczą m.in. dookreślenia definicji spółek nieruchomościowych (mają to być spółki, których źródłem przychodów są przychody z nieruchomości, praw do nieruchomości i sprzedaży), a także regulacji dotyczących obowiązków szczególnej staranności podatników.

Projekt nowelizacji ustaw podatkowych (tzw. pakiet uszczelniający), zakłada m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro.