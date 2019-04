Kondycja PLN nadal niepewna, zwyżki GBP efektem nadziei na miękki Brexit

Szczególnie funt powinien być pod wpływem wczorajszego, nocnego głosowania w brytyjskiej Izbie Gmin. Przyjęła ona projekt ustawy, która de facto zmusza premier Theresę May do wnioskowania o kolejny, późniejszy niż 12 kwietnia termin ,,rozwodu" z Unią Europejską. Ustawa będzie podlegała dyskusji i głosowaniu w Izbie Lordów, gdzie potencjalnie, pomimo oporu zwolenników twardego Brexitu, może zostać zaakceptowana. Brytyjski parlament przejął kontrolę nad ustawą, która w serii wielu głosowań została przyjęta, pomimo sprzeciwu rządu i oskarżeń o niekonstytucyjny precedens.

Ponadto, pomimo oporu ze strony zwolenników twardego Brexitu z partii Torysów Theresy May, trwają jej rozmowy z Jeremy Corbynem, przewodniczącym Partii Pracy. Opozycja optuje za bardziej ,,miękką" wersją opuszczenia UE, czyli przede wszystkich za pozostaniem w unii celnej. Pozostałe elementy, które wspiera Corbyn, to spójność regulacyjna z UE, a nawet udział Wielkiej Brytanii w unijnych instytucjach i programach oraz bliska współpraca w zakresie polityki bezpieczeństwa. Można założyć, że to lista do negocjacji, gdzie kluczowa będzie unia celna.