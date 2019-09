Konferencja 'Biznes w Genach' odbędzie się na GPW 17 września

Do udziału w konferencji zostały zaproszone znane, polskie spółki biotechnologiczne, takie jak: Nano Group S.A., Intelliseq sp. z o.o., Milton Essex S.A., Blirt S.A., ProteonPharmaceuticals S.A., Poltreg S.A., Pure Biologics S.A. i Medinice S.A. Ich przedstawiciele postarają się przybliżyć uczestnikom, czym zajmują się na co dzień i znaleźć odpowiedź na pytanie "Czy branża biotechnologiczna ma szansę stać się ulubieńcem inwestorów?''. Wydarzenie jest skierowane do inwestorów indywidualnych, inwestorów instytucjonalnych, startupów, akcjonariuszy spółek biotechnologicznych, prasy i telewizji oraz ludzi zainteresowanych branżą.