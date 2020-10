Kongres 590 został przeniesiony na wiosnę 2021 roku

"To nie jest dla nas łatwa decyzja. Do końca mieliśmy nadzieję i byliśmy w pełnej gotowości do realizacji Kongresu. Ale od początku podkreślaliśmy też jak ważna jest solidarność. Szczególnie w trudnych chwilach jako społeczeństwo powinniśmy działać wspólnie i odpowiedzialnie. Chcemy tu dać dobry przykład. Nowe przepisy to siła wyższa, której trzeba się podporządkować" - powiedział prezes Kongresu 590 Remigiusz Kopoczek, cytowany w komunikacie.