Konsorcjum Mirbudu ma umowę na budowę odcinka A18 za 258,7 mln zł brutto

Termin zakończenia prac to 25 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do terminu wykonania zamówienia nie wlicza się okresów zimowych, podano w komunikacie.

W osobnym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury podało, że zakończenie robót na całej trasie od Olszyny do Golnic, w ramach której realizowany jest wymieniony odcinek, planowane jest w 2023 roku.

"Do realizacji kierujemy dziś ostatni odcinek trasy, która już w 2023 r. zyska miano pełnoprawnej autostrady A18 . Obecnie kierowcy korzystający z północnej nitki tej drogi jadą komfortowo, zaś ci poruszający się po nitce południowej muszą znosić niedogodności związane z jej fatalnym stanem. Modernizacja tej trasy była konieczna, teraz wykonawcy mogą już przystępować do prac w terenie" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk , cytowany w komunikacie.

Zadaniem wykonawcy będzie przebudowa południowej jezdni drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenia. Prace będą polegać głownie na wymianie zdegradowanej nawierzchni i dostosowaniu nośności drogi do obciążenia 11,5 t/oś, przy uwzględnieniu prognozowanego natężenia ruchu właściwego dla autostrady. W obrębie węzła Luboszów powstanie nowe skrzyżowanie z drogą powiatową, a węzeł Golnice zostanie przebudowany i dostosowany do parametrów wymaganych dla autostrady. Zbudowane zostaną pasy włączania i wyłączania do MOP Świętoszów Południe.