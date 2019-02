Konsorcjum Rafako ma umowę na tłocznię gazu Kędzierzyn za 168,7 mln zł netto

"Pozyskanie tego kontraktu, jest dowodem zaufania zamawiającego do naszych kompetencji poszerzonych o obszar ropy i gazu. Zarazem pokazuje, że także instytucje finansowe wierzą w nasze możliwości w tym zakresie. Na ten kontrakt pozyskaliśmy gwarancję należytego wykonania oraz gwarancję zwrotu zaliczki, o wartości 41,5 mln zł, w ramach nowego zaangażowania gwarancyjnego, które zapewnił spółce mBank" - powiedział prezes Rafako Jerzy Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

Tłocznie to niezmiernie istotny element sieci gazowej. Sprężają gaz do odpowiedniego ciśnienia, zapewniają przepływ niebieskiego paliwa przez gazociąg i dostarczanie go odbiorcom, podano dalej.