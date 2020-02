Koronawirus nadal wpływa na ceny ropy naftowej

Impulsem do zniżek na rynkach akcji na początku tego tygodnia był komunikat ze strony spółki Apple, która oceniła, że w bieżącym kwartale nie będzie w stanie wypełnić swoich prognoz dotyczących przychodów. Ma to związek z epidemią koronawirusa i powiązanym z nią spadkiem produkcji oraz chińskiego popytu na dobra produkowane przez tę firmę.

Informacje ze strony Apple nie mają bezpośredniego związku z rynkiem ropy naftowej, jednak zmniejszyły one ogólny apetyt inwestorów na ryzyko. Przypomniały one, że negatywny wpływ koronawirusa na sytuację w globalnej gospodarce będzie stopniowo się ujawniał poprzez różnego typu dane makro i komunikaty ze spółek. To z kolei może mieć negatywne przełożenie na ceny ropy naftowej.