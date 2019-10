Kościński z MF: Eksport wzrośnie o min. 6% w 2019 w konserwatywnym scenariuszu

"W przypadku eksportu często mówimy o produktach, ale Polska ma również bardzo mocny sektor usług i ten sektor rośnie o 20% r/r. Więc oceniam, że eksport produktów wraz z usługami stawia Polskę w dobrym miejscu. Prognozy eksportu są takie, że eksport będzie rósł o ok. 6% w 2019 roku, ale moim zdaniem jest to scenariusz konserwatywny, pesymistyczny. Nasze nowe rynki eksportowe mają coraz większe znaczenie - więc spodziewam się wzrostu eksportu w 2019 roku na minimum 6% r/r" - powiedział Kościński w rozmowie z ISBnews w kuluarach PAIH Forum Biznesu 2019.

"A jeśli chodzi o przyszły rok - to wszystko zależy od koniunktury i od tego, na ile zwiększy się liczba polskich przedsiębiorców eksportujących na nowe rynki - do Azji, do USA czy Ameryki Południowej" - dodał.

Zwrócił uwagę na szereg negatywnych globalnych czynników, które mają znaczący wpływ na sytuację polskich eksporterów.

"Wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, USA a Europą, Brexit - to wszystko powoduje bardzo duże niepokoje na rynkach - a z takich rynków biznes ucieka. Niemcy notują spadek PKB w ujęciu kwartalnym - możemy powiedzieć, że to może być początek recesji. Również w innych krajach zachodnich jest obserwowane duże spowolnienie gospodarcze. To wszystko nie wróży dobrze dla naszych eksporterów - zwłaszcza, że 80% eksportu polskiego trafia do UE i ok. 30% do samych Niemiec" - wskazał Kościński.

W sytuacji rysującego się dużego spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej podkreślił jednak, że sytuacja polskich eksporterów wciąż jest korzystna, ale powinni oni dywersyfikować swoje działania coraz silniej na nowych rynkach.

"Najważniejsze jest, by polscy przedsiębiorcy odkrywali nowe rynki - wchodzą np. do USA; tam notujemy dynamikę wzrostu eksportu o 20%, w Korei i Chinach też nasz eksport rośnie - o ok. 30%. To jest bardzo budujące, że polscy eksporterzy wchodzą na nowe, pozaeuropejskie rynki" - stwierdził wiceminister.

Dodał, że na nowych rynkach polskie firmy będą pojawiać się z nowymi produktami, co poszerzy ich portfolio produktowe na rynek rodzimy, wzmocni działalność badawczo-rozwojową, a także inwestycje - firmy będą musiały powiększać np. swoje parki maszynowe.

Wskazał, że sytuacja inwestycyjna polskich firm jest dobra, czemu również ma sprzyjać ustawa przewidująca stworzenie Polskiej Strefie Inwestycji.

"Mamy obecnie bardzo dobry czas dla eksporterów i bariery, z jakimi się oni borykają musimy eliminować, wspierać ich w edukacji, tworzyć poszerzaną bazę informacji o nowych rynkach. I my jako administracja wzmacniamy pomoc poprzez działanie PAIH i jego oddziały na całym świecie" - podsumował wiceminister.

Kościński jest komisarzem generalnym polskiej sekcji Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju, zaś Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest odpowiedzialna za przygotowanie udziału Polski w tym wydarzeniu.

Dziś odbywa się w Warszawie PAIH Forum Biznesu - bezpłatne, całodniowe wydarzenie w formie warsztatów rynkowych oraz paneli sektorowych, przeznaczone dla firm, które chcą postawić pierwszy krok za granicą lub planują ekspansję na kolejne rynki świata.

Renata Oljasz

