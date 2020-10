KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 6% r/r do 21,9 mld euro w I-VIII

"Od stycznia do sierpnia 2020 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 21,9 mld euro, o 1,2 mld euro więcej niż rok wcześniej (wzrost o 6% do analogicznego okresu roku ubiegłego). Dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale br. oraz rosnący eksport w czerwcu i lipcu br. miały wpływ na wzrost eksportu. W analizowanym okresie do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczyniły się także: deprecjacja waluty krajowej względem euro i dolara amerykańskiego mająca miejsce w pierwszym kwartale br. oraz nadal korzystny dla eksporterów kurs złotego w okresie od kwietnia do sierpnia br. Miało to pozytywny wpływ na konkurencyjność cenową produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym. Jednocześnie import wyniósł 14,5 mld euro i był o 4% wyższy niż przed rokiem. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 10,1%, osiągając 7,4 mld euro" -

czytamy w raporcie.