KOWR: Eksport wieprzowiny spadł o 3% r/r do 218 tys. ton w I-IV 2020 r.

"W okresie pierwszych czterech miesięcy 2020 r. z Polski wyeksportowano 218 tys. ton produktów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 3% mniej niż przed rokiem. Na rynek UE sprzedano 176 tys. ton (w ekwiwalencie tusz). Przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej asortymentu wieprzowego wyniosły 550 mln euro (2,4 mld zł) i były o 1% większe w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Ujemne saldo obrotów handlowych produktami wieprzowymi wyniosło 83,6 tys. ton wobec 94,4 tys. ton przed rokiem. Z uwagi na znaczący wzrost cen wieprzowiny na rynku europejskim w 2019 r. i na początku 2020 r. deficyt obrotów handlowych w ujęciu wartościowym pogłębił się do 247,2 mln euro (1,06 mld zł), z 74,8 mln euro (321,1 mln zł) w analogicznym okresie 2019 r.

Mięso wywożono głównie do krajów UE, m.in.: do Niemiec (18 tys. ton - 15% udział w wolumenie eksportu), na Słowację (10 tys. ton - 8%), do Czech (9 tys. ton - 7,5%), Włoch (ponad 8 tys. ton - 7%) i na Węgry (7 tys. ton - 6%). Największymi odbiorcami mięsa wieprzowego spoza UE były m.in.: Hongkong (7 tys. ton - 6%), USA i Wietnam (odpowiednio 5 tys. ton i 4 tys. ton - po 4%), podano również.