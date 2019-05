KPF/IRG SGH: Polaków negatywnie oceniających gospodarkę więcej o 14 pkt proc r/r

"Uzyskiwane co kwartał w badaniu dane, oczyszczone z wahań krótkookresowych, ukazują wyraźny trend spadkowy, sygnalizując tym samym spowolnienie w gospodarce, choć według ostatnich prognoz może ono nie być bardzo głębokie, szczególnie w 2019 roku. W najbliższym okresie postrzeganie otoczenia makroekonomicznego przez gospodarstwa domowe będzie raczej utrzymywać się w tendencji spadkowej, co będzie negatywnie oddziaływało na decyzje w zakresie wydatków oraz zadłużenia w sektorze finansowym" - powiedział Sławomir Dudek z IRG SGH, cytowany w komunikacie.

Pomimo oczekiwanego spowolnienia w gospodarce gospodarstwa domowe są zdania, że nie będzie ono istotne i może nie przełożyć się na ich sytuację finansową. W obecnej edycji badania przewidywania co do własnej sytuacji dochodowej gospodarstw domowych poprawiły się. Dziś już co trzeci Polak uważa, że sytuacja finansowa jego gospodarstwa domowego w następnych dwunastu miesiącach będzie lepsza. Odsetek ten wzrósł w ciągu roku o 42%. Choć oceny bieżącej sytuacji dochodowej od kilku kwartałów pozostają na zbliżonym poziomie, widoczny jest jednak trend spadkowy. W I kwartale 2019 r. 29,4% badanych oceniło obecną sytuację finansową swego gospodarstwa domowego jako gorszą niż rok wcześniej.