KPMG: 77% firm w Polsce raportuje kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem

Już 77% polskich przedsiębiorstw przedstawia w sprawozdaniach zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem (wobec 59% w 2017 r.), wynika z raportu KPMG "The time has come. The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020". Wśród przedsiębiorstw na całym świecie wskaźnik ten sięga 80%.