KPMG/AmCham: 66% firm z USA chce inwestować w Polsce w ciągu 3 lat

"Przewidywania co do wskaźników makro ekonomicznych nie pozostawiają złudzeń, że największe obawy co do najbliższej przyszłości i warunków dla prowadzenia działalności w Polsce budzą rosnące obciążenia fiskalne. Warto jednak odnotować, że nie zniechęca to nowych inwestorów zza oceanu do inwestowania w Polsce. W 2020 roku liczba projektów inwestycyjnych jest, według informacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, podobna jak w latach ubiegłych. A więc nie tylko firmy już działające w Polsce, ale także nowi inwestorzy wiążą z polskim rynkiem swoje długoterminowe strategie rozwoju w oparciu o zasoby wysoko wykwalifikowanych pracowników, rozwinięte sieci powiązań kooperacyjnych w łańcuchach dostaw, a także konkurencyjne koszty pracy" - oceniła dyrektor zarządzająca w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce Dorota Dąbrowska-Winterscheid, cytowana w materiale.