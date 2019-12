KPMG: Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie do ponad 25 mld zł w 2019

"Kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych są osoby bogate, zarabiające minimum 20 tys. zł brutto miesięcznie oraz bardzo bogate, z dochodami powyżej 50 tys. zł brutto. W 2018 roku do pierwszej grupy można było zaliczyć 234,4 tys. podatników (wzrost o 20,6% r/r), a do drugiej - 66,7 tys. osób (wzrost o 33,5% r/r). Ich łączny dochód wyniósł odpowiednio 155,6 mld zł i 93,7 mld zł. Z kolei najszybciej rosnącą wśród analizowanych grup są Polacy zarabiający powyżej 1 mln złotych brutto rocznie. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w 2018 roku takich osób było 32,1 tys., co oznacza wzrost aż 38,4% r/r, a ich łączne dochody wyniosły 68,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Raport wykazał, że w Polsce mieszka ok. 116 tys. osób kwalifikujących się do kategorii HNWI (high net worth individuals), osób, których majątek netto przekracza wartość 1 mln dolarów. Pod tym względem Polska wyprzedziła Finlandię i Grecję.

"Zdaniem wszystkich Polaków, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, samochód można uznać za luksusowy jeśli kosztuje powyżej 315 tys. zł. Z kolei 1 m2 luksusowego apartamentu wykończonego w najwyższym standardzie to wydatek blisko 30 tys. zł. Zagraniczne wczasy w 'luksusie' to wydatek minimum 10,6 tys. zł, a luksusowy wyjazd weekendowy do SPA dla dwóch osób to wydatek rzędu 4 600 zł. W przypadku elementów garderoby, wg respondentów o luksusie można mówić jeżeli damska sukienka kosztuje minimum 3 100 zł, torebka 2 800 zł, a buty 2 100 zł. W przypadku mężczyzn, luksusowy garnitur powinien kosztować minimum 6 600 zł, buty 1 900 zł a zegarek przynajmniej 7 700 zł. Kolacja dla dwóch osób w restauracji - 1 900 zł, a butelka luksusowego wina - 1 000 zł" - czytamy również.