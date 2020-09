Kraska z MZ: 21 powiatów zostanie objętych dodatkowymi obostrzeniami

"Tydzień temu tych powiatów było 11, były trzy powiaty czerwone i osiem w strefie żółtej. W tym tygodniu mamy w tych dwóch strefach 21 powiatów. Dwa powiaty są w strefie czerwonej, 19 w strefie żółtej. Ponadto 10 powiatów znalazło się w tzw. strefie alertowej" - powiedział Kraska podczas konferencji prasowej.

Od kilku tygodni Ministerstwo Zdrowia ogłasza listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia, mniej rygorystyczne - dla tzw. "strefy żółtej" i bardziej - dla tzw. "strefy czerwonej".

"Jeżeli chodzi o strefę 'czerwoną', znalazły się tam powiaty: głubczycki (z woj. opolskiego) oraz powiat kartuski (z woj. pomorskiego). Oba te powiaty przeszły ze strefy żółtej" - powiedział wiceminister.

Zdecydowanie natomiast wzrosła liczba powiatów, zakwalifikowanych do "strefy żółtej".

"W strefie żółtej znajdują się: piętnaście powiatów, które trafiły tam ze strefy zielonej. Są to powiaty: myślenicki (z woj. małopolskiego), gostyński (z woj. wielkopolskiego), aleksandrowski (z woj. kujawsko-pomorskiego), powiat brzeski (z woj. opolskiego), powiat suski i limanowski (z woj. małopolskiego), powiat trzebnicki (z woj. dolnośląskiego), powiat otwocki i przasnyski (z woj. mazowieckiego), powiat kłobucki (z woj. śląskiego), miasto Sopot (z woj. pomorskiego), powiat działdowski i nidzicki (z woj. warmińsko-mazurskiego), powiat piotrowski (z woj. łódzkiego) oraz powiat międzychodzki (z woj. wielkopolskiego)" - podał.

Ze strefy "czerwonej" do "żółtej" trafił powiat bytowski z woj. pomorskiego oraz powiat milicki z woj. dolnośląskiego. Tak jak w ub. tygodniu w strefie "żółtej" utrzymuje się powiat nowotarski i tatrzański z woj. małopolskiego.

Od soboty poza "strefą czerwoną" znajdzie się powiat kluczborski, a poza "żółtą": powiat opolski i kielecki. Trafią one do strefy zielonej.

"Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Podział ten wprowadzono kilka tygodni temu. Lista powiatów aktualizowana jest co tydzień.

Wiceminister podał też tzw. listę alertów, czyli powiatów które mogą trafić do strefy żółtej bądź czerwonej w przyszłym tygodniu.

"Na liście alertów znalazło się 10 powiatów: powiat kluczborski z woj. opolskiego, kościelski, pucki, wejherowski, nowodworski oraz miasto Słupsk z woj. pomorskiego, strzyżowski i przeworski z woj. podkarpackiego, powiat Łęczna z woj. lubelskiego, a także powiat jaworski z woj. dolnośląskiego" - powiedział Kraska.

Na terenie powiatów ze strefy czerwonej nie mogą odbywać się targi ani wydarzenia kulturalne. Nie działają wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne. Mogą natomiast sanatoria i ośrodki rehabilitacji. Wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko bez udziału publiczności. Natomiast w kościołach obowiązuje ograniczenie liczby maksymalnie do 50% obłożenia kościoła lub innego obiektu religijnego. Na zewnątrz świątyń może gromadzić się do 150 osób. W spotkaniach, także rodzinnych może uczestniczyć do 50 osób. Na siłowaniach na 1 osobę musi przypadać 10 m2. W kinach publiczność może zajmować jedynie 25% wolnych miejsc.

Z kolei w powiatach strefy żółtej na siłowniach, w klubach i centrach fitness na terenie tzw. stref żółtych na jedną osobę ma przypadać 7 m2 powierzchni (na terenie kraju miejsca mają być udostępniane naprzemiennie, przy zachowaniu 1,5 m odległości).

W weselach, innych uroczystościach rodzinnych i spotkaniach może brać udział maksymalnie 100 osób. Taki jest też limit liczby osób, które mogą wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni (na terenie całego kraju nie ma limitu miejsc pod warunkiem zachowania 1,5-metrowego dystansu). W kinach może przebywać jedynie 25% publiczności (na terenie kraju 50%).

Organizacja kongresów i targów jest możliwa jedynie pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdować się 1 osoba na 4m2 (na terenie kraju 1 os. na 2,5 m).

Wiceminister poinformował, że na testy pod kątem COViD może już kierować 9,2 tys. podstawowej opieki zdrowotnej [poz]. Lekarze rodzinni mają taką możliwość przez aplikację gov.pl. W ostatnich dniach skierowania takie wystawia od 700 do 800 placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Średnia liczba wystawianych dziennie skierowań od kilkunastu dni systematycznie rośnie. Obecnie jest od 1,2 tys. do 1,5 tys. badań dziennie. Lekarze poz wystawili ponad 9 tys. skierowań na badania pod kątem obecności koronawirusa.

Kraska podał, że obecnie na terenie kraju jest 390 punktów drive through, umożliwiających szybkie pobranie próbki do testu. Wydłużony został także czas pracy tych punktów; 153 punkty działa od 2 do 4 godzin, a 237 - ponad 4 godzin dziennie.

Badania laboratoryjne na obecność koronawirusa wykonuje 194 laboratoria. Dotychczas przeprowadzono 3,2 mln testów.

Dzisiaj poinformowano o 1 136 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 82 809 osób. Łącznie zmarło 2 369 osób.

