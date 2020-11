KRD: 37,8% firm boi się absencji pracowników w zw. z zamkn. szkół i przedszkoli

9 listopada uczniowie klas 1-3 przeszli w tryb nauczania zdalnego. Dla rodziców oznacza to konieczność zapewnienia im odpowiedniej opieki. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom dzieci do lat 8, nie przysługuje on natomiast na dzieci starsze. Mimo to 37,8% przedsiębiorców z sektora MŚP liczy się z nieobecnością swoich pracowników w tym okresie, podano.