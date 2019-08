KRD/KPF: Dla ponad 57% firm brak terminowych płatności jest barierą w działaniu

W lipcu tego roku znacząco spadła wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP), mierzącego poziom zatorów płatniczych polskich firm, do poziomu 85,7 punktów. To najniższa wartość indeksu od sześciu lat. Im niższy wskaźnik INP, tym większa skala zatorów płatniczych. Największy wpływ na spadek wartości INP miały dwa czynniki: wzrost udziału przeterminowanych należności w portfelach polskich firm oraz wydłużenie średniego okresu oczekiwania na zapłatę o prawie dwa tygodnie, podano.

"Jak pokazuje najnowsze badanie 'Portfel należności polskich przedsiębiorstw', 89% firm ma problem z nieterminowym opłacaniem należności przez swoich klientów. Wydłużył się także czas oczekiwania na płatności. Co ósma niezapłacona faktura jest przeterminowana od sześciu miesięcy do roku. Jeszcze trzy miesiące temu była to co dziesiąta faktura. Coraz więcej przedsiębiorców skarży się także na wzrost skali problemów z nieterminowym opłacaniem należności od kontrahentów. Na początku roku taki problem miało 19% firm, obecnie mówi o tym 21,5% badanych przedsiębiorców, a prawie co czwarty przewiduje narastanie tego problemu w przyszłości" - powiedział prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, cytowany w komunikacie.