KRD/NFG: Ponad 1/3 firm wystawia miesięcznie mniej faktur niż przed pandemią

"To właśnie w przemyśle mamy relatywnie najlepszą koniunkturę w pandemii. Indeks PMI w grudniu wzrósł do 51,7 pkt z 50,8 pkt w listopadzie. Firmy produkcyjne, zwłaszcza te kooperujące z zagranicą, notują wręcz zwyżki zamówień. Gorzej natomiast radzą sobie branże: budowlana, handlowa i usługowa. W tej pierwszej aż 42% firm uskarża się na spadek liczby wystawianych faktur. Tymczasem pamiętajmy, że mniejsza liczba faktur to także mniejsze wpływy do budżetów firm. Z naszych danych wynika, że w pandemii, z obawy przed utratą płynności finansowej, więcej firm budowlanych sięgało po faktoring" - powiedział prezes NFG Dariusz Szkaradek, cytowany w komunikacie.

Utrata kontraktów lub zleceń najbardziej widoczna jest w firmach małych i w branży budowlanej. Więcej faktur obecnie wystawiają firmy średnie i te działające w branży produkcyjnej.

Według badania, główną przyczyną mniejszej liczby wystawianych faktur jest słabszy popyt na produkty i usługi (55,2%), ograniczenia w działalności kontrahentów na skutek obostrzeń (53,5%) i problemy finansowe klientów (44,8%).

Przedsiębiorcy wskazują, że sami też działają w ograniczonym zakresie na skutek obostrzeń (35,5%) lub ich kontrahenci/klienci zamknęli działalność (18%), podano również.

"Wiele firm uskarża się również na brak środków finansowych, trudności z uzyskaniem od dostawców surowców niezbędnych do produkcji bądź świadczenia usług, brak rąk do pracy czy niewystarczającą ilość towaru - to wszystko też wpływa na ograniczenia w wystawianiu faktur" - czytamy dalej.

Badanie wykazało, że ponad 1/4 przedsiębiorców wystawia do 10 faktur mniej (głównie mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej), a małe firmy, głównie z branży handlowej, straciły do 30 faktur w miesiącu.

"O ile wystawioną fakturę można przekazać do finansowania zewnętrznej firmie i otrzymać pieniądze nawet wtedy, gdy kontrahent się spóźnia, o tyle takiego wsparcia nie można już uzyskać, gdy faktury nie wystawiono w ogóle. Mniejsza liczba faktur to zatem mniejsza szansa na pozyskanie bezpiecznego finansowania dla firmy. Szczególnie ważna jest tutaj rola faktoringu jawnego, w którym faktor dba o dochodzenie środków od kontrahenta. Innymi słowy, pomaga przedsiębiorcy odzyskać pieniądze. A to niezwykle cenna wartość w pandemii, kiedy dla firm liczy się każda złotówka" - powiedział prezes NFG.

Badanie "Płynność finansowa MŚP w pandemii" na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i firmy faktoringowej NFG zostało przeprowadzone przez IMAS International w IV kw. 2020 r. metodą CAWI na grupie 500 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

