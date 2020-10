KRD: Zaległości branży HoReCa wynoszą blisko 281 mln zł

Z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego wynika, że subindeks branżowy "Barometru EFL" dla segmentu HoReCa w III kwartale wyniósł 55,7 pkt w 100-stopniowej skali. To o 27,1 pkt więcej niż pod koniec marca tego roku, czyli u progu pandemii, i najlepszy wynik od ponad roku. Barometr informuje o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Na najnowszy wynik wpłynęły prognozy sprzedaży. Ponad połowa hotelarzy i restauratorów (54%) liczy na większą liczbę gości. Nadal jednak ankietowani z branży HoReCa - najliczniej spośród wszystkich badanych sektorów - twierdzą, że koronawirus spowoduje zamykanie biznesów hotelarskich i gastronomicznych (50%), podano.

"Na ten umiarkowany optymizm wpłynęło uruchomienie w okresie wakacyjnym bonów turystycznych do wykorzystania w Polsce, ograniczenia w podróżach zagranicznych i związana z tym chęć wypoczynku w kraju oraz pomoc udzielona firmom w ramach tarczy antykryzysowej. A wyjazdy wakacyjne to nie tylko korzystanie z noclegów, ale i z posiłków. Niestety, nie uchroniło to gastronomii przed kryzysem. Segment HoReCa to w dużej mierze system naczyń połączonych" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

Te problemy odbijają się we wzroście zadłużenia całej branży HoReCa. Z 213,3 mln zł w lutym urosło ono obecnie do 280,9 mln zł, a 83% tej kwoty przypada na mikrofirmy. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają do oddania blisko 233 mln zł, a firmy działające w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - 41,7 mln zł. O ponad 6 tys. zł powiększyło się także średnie zadłużenie, które wynosi 26 338 zł, a tuż przed pandemią - 20 297.

Wśród najbardziej zadłużonych województw dominuje mazowieckie - to zaległości w kwocie 57,2 mln zł. Za nim plasuje się Śląsk, gdzie restauratorzy i hotelarze są winni kontrahentom 37,1 mln zł. Trzeci jest Dolny Śląsk, gdzie uzbierało się prawie 27 mln zł niespłaconych zobowiązań. Najmniej mają do oddania przedsiębiorcy z województwa opolskiego - 3,4 mln zł, a także podlaskiego - 5,5 mln zł, wskazano również.

"Obecnie największy dług, bo 133,6 mln zł, branża HoReCa ma wobec instytucji finansowych - banków, firm leasingowych i faktoringowych oraz ubezpieczycieli. 72,4 mln zł powinna oddać firmom zarządzającym wierzytelnościami: funduszom sekurytyzacyjnym i firmom windykacyjnym. Natomiast 14,1 mln zł musi zapłacić podmiotom z branży spożywczej, a 403 tys. zł innym restauracjom i firmom cateringowym. Ma też duże zaległości czynszowe oraz z tytułu rachunków za prąd, wodę, wywóz śmieci i wobec operatorów komórkowych oraz dostawców Internetu i telewizji - łącznie aż ponad 22,1 mln zł" - czytamy dalej.

Według badań rynkowych 3/4 przedsiębiorców z branży HoReCa uważa, że koronawirus będzie mieć zdecydowanie niekorzystny wpływ na przyszłą sytuację firmy. W I półroczu 2020 r. w szeroko pojętej branży gastronomicznej Polacy zarejestrowali 3 433 firmy, wykreślając 2 349. Oznacza to, że ten segment rynku wzbogacił się o blisko 1,1 tys. nowych podmiotów, co w stosunku do całego 2019 r. oznacza wzrost o 1,3%. Najwięcej punktów gastronomicznych powstało w formie foodtrucków, podkreślono.

"Epidemia wymusiła na firmach zmianę modeli biznesowych, przenoszenie działalności do sieci i organizowanie pracy zdalnej. Branża HoReCa radziła sobie, jak mogła. Tradycyjne restauracje starały się nadrobić sprzedażą posiłków na wynos i z dowozem. W wielu przypadkach wymagało to dużej logistyki, ale pomogło przetrwać najtrudniejszy moment, a później wręcz przestawić się na inny model dystrybucji. Problemy mocno odczuły firmy cateringowe dostarczające posiłki do biurowców, gdzie liczni dotąd pracownicy przeszli na pracę zdalną, oraz hotele, które na czas lockdownu musiały zamknąć podwoje" - podsumował Łącki.

Branża HoReca jako wierzyciel czeka na zapłatę 3,2 mln zł m.in. od przedsiębiorstw handlowych, zajmujących się gastronomią i hotelarstwem oraz przetwórstwem przemysłowym.

