Kropiwnicki z RPP: W 2021 potrzebny 'stopniowy, delikatny' powrót do stóp z 2019

"Ciężar walki z inflacją spocznie na Narodowym Banku Polskim. Tu konieczna jest daleko posunięta ostrożność. O ile oddziaływanie makroekonomiczne obniżania stóp procentowych zawsze budziło moje wątpliwości, o tyle ich podnoszenie zdaje mi się bardziej skuteczne i to zarówno w wymiarze 'makro', jak i 'mikro'. Przypowiastka o 'ośle i żłobie' (gdy się owsa do żłobu nasypie to decyzja należy do osła, ale gdy 'dosypywanie' się ograniczy, to już apetyt osła napotyka skuteczne ograniczenia) autorstwa laureata Nagrody Nobla PA Samuelsona dobrze to ilustruje" - dodał członek Rady.