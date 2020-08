Kropiwnicki z RPP: W 2021 r. kryzysowi będą towarzyszyć napięcia inflacyje

"Obawiam się wciąż inflacji z wielu powodów, głównie z narosłej buli odłożonego popytu, co zostanie w końcu uruchomione" - zaznaczył.

"W przyszłym roku nastąpi wzrost płacy minimalnej - ruszą dochody w całej strukturze i uruchamiane są olbrzymie wydatki infrastrukturalne w 2021 roku nabiorą jeszcze większej dynamiki - Centralny Port Komunikacyjny, inwestycje w komunikację północ-południe tj. Via Carpatia, przekop Mierzei Wiślanej. Wiąże się to z ogromnymi wydatkami budżetu państwa i tworzy się popyt na dobra konsumpcyjne, co będzie silnym impulsem popytowym obok wydatków socjalnych, które będą oddziaływały na ceny na rynku" - ocenia Kropiwnicki.