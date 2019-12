Kruk: Co trzeci Polak chce wydać na święta do 1 tys. zł, co czwarty - do 500 zł

"W porównaniu do 2018 roku wzrosła liczba osób, które chcą utrzymać ubiegłoroczne świąteczne wydatki na tym samym poziomie. Z kolei zmniejszyła się liczba tych, którzy chcą wydać mniej. Aż 57% ankietowanych chce wydać na przygotowanie świąt tyle samo pieniędzy, co rok temu - to o 5% osób więcej niż w 2018 roku. Mniej pieniędzy niż przed rokiem chce wydać aż 18% ankietowanych (o 5% mniej niż w zeszłym roku)" - czytamy w komunikacie.

Niemal dla co trzeciej osoby wydatki świąteczne będą stanowić jedną czwartą miesięcznych przychodów jej gospodarstwa domowego. Co piąta rodzina wyda jedną trzecią swojego miesięcznego przychodu. A co dziesiąta osoba zadeklarowała, że w jej domu wydatki na przygotowanie świąt pochłoną prawie całe miesięczne przychody, podano także.

Zaledwie 5% osób, które wzięły udział w badaniu, deklaruje, że nie zamierza kupować w tym roku świątecznych prezentów.

"Najwięcej ankietowanych, bo co piąta osoba, planuje przeznaczyć na ten cel nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 500 zł. W minionym roku taką kwotę na prezenty przeznaczała niemal co siódma osoba. Z kolei co dwunasta osoba przeznaczy na zakup świątecznych upominków więcej niż 700 zł" - czytamy dalej.

Z badania wynika także, że aż 70% Polaków świąteczne zakupy sfinansuje ze swoich bieżących dochodów. Wiele osób zamierza też skorzystać z wcześniej zaoszczędzonych pieniędzy (44%). Co dwunasta osoba zamierza pożyczyć pieniądze na organizację świąt od swoich bliskich. Z kolei niemal 8% sięgnie po pożyczkę lub kredyt.

Ponad 40% Polaków planuje święta na kilka tygodni przed 24 grudnia. Niemal co piąta osoba planuje je na kilka dni przed świętami, a co dwunasta robi zakupy spontanicznie, bez wcześniejszego przemyślenia, czego potrzebuje i co wykorzysta do przygotowania potraw na świąteczny stół.

"Świąteczne wydatki, a także okazje, jakie pojawiają się w grudniu, np. Mikołajki czy świąteczne wyprzedaże sprawiają, że ostatni miesiąc jest jednym z najdroższych miesięcy w ciągu roku. Dlatego tak ważne jest zaplanowanie zarówno świątecznych zakupów, jak i świątecznego menu. To pozwoli nam ograniczyć niepotrzebne wydatki i marnowanie jedzenia. Być może przygotowanie planu zakupów sprawi, że nie będziemy musieli zaciągać pożyczki lub kredytu na święta. Trzeba bowiem pamiętać, że nowe zobowiązania trzeba będzie później spłacić" - podkreśliła Agnieszka Salach z grupy Kruk, cytowana w komunikacie.

Polacy zostali zapytani także, co robią z żywnością, która zostanie im po świętach. Najwięcej osób, bo aż 47% zadeklarowało, że niezjedzone potrawy zjada jeszcze po świętach. Co czwarta osoba deklaruje, że u niej w domu zamraża się niezjedzoną żywność, żeby wykorzystać ją w późniejszym terminie. Co piąty ankietowany twierdzi, że nie ma takiego problemu, bo jego rodzina zjada wszystkie przygotowane potrawy. Co szesnasta osoba dzieli się przygotowanymi potrawami z innymi lub korzysta z lodówek społecznościowych. Tylko 2% zadeklarowało, że po świętach wyrzuca jedzenie do śmieci.

"Z naszych wcześniejszych badań wynika, że ponad 40% Polaków wyrzuca jedzenie. Potwierdzają to także badania Polskiej Federacji Banków Żywności z 2019 roku. Aż 65% wyrzuca żywność, bo się popsuła, a dla co czwartego gospodarstwa domowego głównym powodem wyrzucania jedzenia jest przygotowanie zbyt dużej liczby potraw. Deklarujemy, że wykorzystujemy zakupioną żywność, ale rzeczywistość pokazuje co innego. A każda wyrzucona rzecz, to wyrzucone pieniądze. Ważne, by nie ulegać konsumpcjonizmowi i pokusom, które kryją się za słowem 'promocja'" - powiedziała także Salach.

W tym roku niewiele więcej osób niż przed rokiem (bo 68% vs. 64%) planuje spędzić święta w domowym zaciszu. W porównaniu do ubiegłego roku nieznacznie spadła też liczba osób, które chcą wyjechać w odwiedziny do najbliższych (w 2018 roku było to 36%, w tym roku taki wyjazd planuje 31% ankietowanych).

Badanie "Świąteczne wydatki Polaków 2019" zrealizowane na zlecenie Grupy Kruk przez SW Research pomiędzy 26-27.11.2019 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie Polaków N=1001 powyżej 18. roku życia.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

