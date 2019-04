Kruk ma umowę przejęcia 100% udziałów Wonga za 97,1 mln zł

"Oficjalnie możemy ogłosić nowy rozdział w działalności na otwartym rynku pożyczkowym w Polsce. Kruk przejmuje samodzielnie działającą organizację ze sprawdzonym modelem biznesowym online i silnym systemem zarządzania ryzykiem - firmę profesjonalną, etyczną i pro-konsumencką, co nabiera szczególnego znaczenia w obliczu nadchodzących zmian regulacyjnych. Wonga i jej doświadczony zespół zyskają jednocześnie stabilnego partnera, który zapewni efektywny dostęp do finansowania dynamicznie rosnącego biznesu. Wonga rozszerzy portfolio naszych linii biznesowych, do których należą zakupy portfeli wierzytelności, biznes inkaso, informacja gospodarcza i pożyczki Novum kierowane do wybranego grona byłych osób zadłużonych. Wonga dobrze wpisuje się w ogólny cel całej Grupy Kruk - chcemy kontynuować dynamiczny wzrost i osiągnąć 700 mln zł zysku netto w 2024 roku" - powiedział prezes Kruk Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.