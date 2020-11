Kruk przyjął od akcjonariuszy oferty sprzedaży 17,3 mln akcji własnych

"Kruk będąc spółką giełdową od 2011 roku, podzielił się z akcjonariuszami dotychczas 288 mln zł w okresie od 2015 do 2019 roku. Wypłata dochodu w ramach skupu akcji podwyższa ten wynik do 383 mln zł. Zawsze odpowiedzialnie podchodziliśmy do biznesu, chcąc zarówno optymalnie rosnąć, jak i dzielić się z tymi, którzy inwestują w naszą organizację. Mimo tak wyjątkowego roku udało nam się wynagrodzić naszych akcjonariuszy. Możliwość bezpiecznej wypłaty zysku to efekt wieloletniej konserwatywnej polityki finansowej i płynnościowej prowadzonej w spółce, która dziś zaprocentowała. Co więcej, po III kwartale, ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 0,9x oraz długu odsetkowego netto do EBITDA gotówkowej na poziomie 1,6x, jesteśmy również gotowi na wzmożoną aktywność inwestycyjną, szczególnie w sytuacji, gdy niepewność pandemiczna będzie maleć" - podsumował Krupa.