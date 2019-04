Kruk zainwestuje mniej r/r w portfele wierzytelności, głównie w Polsce i Rumunii

"Drugi kwartał jest w toku, ale ostrożnie informujemy inwestorów, że w tym roku oczekujemy inwestycji trochę niższych niż w zeszłym, które wyniosły blisko 1,4 mld zł, bo prawdopodobnie mniej zainwestujemy we Włoszech i Hiszpanii niż w zeszłym roku. Tu będziemy bardziej selektywnie wybierać przez cały rok" - powiedział członek zarządu Michał Zasępa podczas konferencji prasowej.

"Sądzimy, że w najbliższych kwartałach będziemy widzieli silne działania na polskim rynku zakupu wierzytelności. Cały zestaw regulacji sektora bankowego przyspiesza sprzedaż portfeli. Rozporządzenie UE, zwiększające wymogi kapitałowe, zmiany podatkowe, brak BTE sprzyjają decyzji o przyspieszeniu sprzedaży wierzytelności . Rosnące koszty pracy też mają niebagatelne znaczenie, my potrafimy to zrobić taniej" - powiedział prezes Piotr Krupa.

"Polska i Rumunia - na tych rynkach widzimy dobrą podaż wierzytelności i są to mniej konkurencyjne rynku niż pozostałe. We Włoszech i Hiszpanii chcemy odczekać kilka kwartałów, chcemy się upewnić, że mamy dobre pomiary zakupionych portfeli" - powiedział Zasępa.

Dodał, że ze względu na dostęp do finansowania, Kruk może kupować portfele o wyższych zwrotach.

Jak poinformował prezes, spółka liczy, że rentowność portfela w Rumunii, która wyniosła 41% w I kw. to dobry prognostyk na kolejne kwartały.

Spłaty z portfeli w Polsce i Rumunii wyniosły 331 mln zł w I kw. Spłaty z portfeli we Włoszech wyniosły 41 mln zł, a z pozostałych rynków 54 mln zł.

Prezes poinformował, że spłaty z portfeli we Włoszech w I kw. były zgodne z planem i w kolejnych kwartałach nie powinny być niższe niż 41 mln zł. Kruk oczekuje także poprawy rentowności z nabywanych portfeli w kolejnych latach do ponad 20% wobec 12% zanotowanych w I kw. br.

Podkreślił, że Kruk prowadzi procesy polubowne we Włoszech i Hiszpanii i równocześnie kontynuuje budowę portfela sądowego poprzez ciągłe przekazywanie spraw do procesu sądowego, co w przyszłości przełoży się na większe spłaty.