KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 31,8% r/r do 58 w lipcu

"W lipcu upadłość ogłosiło 58 firm, co oznacza wzrost o 1,8% w porównaniu z czerwcem i o 31,8% wobec lipca ubiegłego roku. Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 71, przynosząc najwyższy odczyt w tej kategorii w historii badania KUKE. Wynik ten jest o 82,1% wyższy niż miesiąc wcześniej i o 97,2% wyższy niż rok temu " - czytamy w komunikacie.

Liczba niewypłacalności (postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 129, co również jest rekordowym poziomem w historii badania. Była wyższa o 34,4% w skali miesiąca i o 61,5% w ujęciu rocznym. Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy wzrosła na koniec lipca do 1078, sytuując się na najwyższym poziomie od 17 miesięcy - to o 49 przypadków (4,8%) więcej niż w czerwcu, podano także.