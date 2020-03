KUKE rozszerza do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej w eksporcie inwestycyjnym

"Co najmniej do końca bieżącego roku KUKE zdejmie z barków polskich eksporterów i banków finansujących albo refinansujących ich transakcje całe ryzyko handlowe i polityczne, oferując zakres pokrycia ubezpieczeniowego do 100% dla obu tych ryzyk. Dotyczy to wszystkich nowych transakcji z okresem spłaty kredytu dwóch i więcej lat. Rozwiązanie to dostępne jest w KUKE już dzisiaj" - czytamy w komunikacie.