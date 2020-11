forex 1 godzinę temu

Kurs EUR/PLN w najbliższych dniach powróci na poziom powyżej 4,50 zł

Warszawa, 17.11.2020 (ISBnews) - Złoty rozpoczął dzień od korekty swojego wczorajszego umocnienia. Jest co najmniej kilka powodów, żeby w najbliższych dniach tracił on na wartości, co ponownie wypchnie kurs EUR/PLN powyżej 4,50 zł, a USD/PLN ponad 3,80 zł. Ryzyko polityczne jest jednym z nim.