Kurs złotego pozostaje pod wpływem danych makro i rozmów handlowych

Opublikowany dziś rano polski PKB drugi raz z rzędu rozczarował analityków. Oczekiwano rocznej dynamiki na poziomie 4,1%, a faktyczny odczyt wyniósł jedynie 3,9%. To najsłabszy wynik od drugiego kwartału 2017 r. Wcześniej analitycy tak istotnie przeszacowali PKB w lutym 2018 r. Dziś o godzinie 12:00 poznamy jeszcze wskaźnik nastrojów konsumenckich Ipsos. Tutaj z kolei można oczekiwać dobrego wyniku.

Najnowszy raport NBP zawiera wyższe prognozy dotyczące inflacji. Swój maksymalny poziom inflacja CPI ma osiągnąć w pierwszym kwartale 2020 r. Powodem są rosnące koszty pracy, istotna dynamika cen żywności i usług, silna konsumpcja wspierana przez różne pakiety wprowadzane przez rząd, a także spodziewany wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Jednak według NBP mniejszy wzrost gospodarczy obniży presję inflacyjną i do końca 2021 r. pozostanie ona na poziomie 2,5%. To sygnał dla inwestorów, że NBP może być jednym z niewielu banków centralnych na świecie, który nie zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych. W sytuacji spokoju na rynkach światowych może to być element wyraźnie wspierający PLN.