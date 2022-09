Kurs euro gwałtownie słabnie. Pierwsza taka sytuacja od 20 lat

Kunzmann przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszystko to ściema i manipuplacja. Dywagacje walutowe to wciąż żonglerka wartościami nieistniejącymi. W dzisiejszym świecie, żaden pieniądz papierowy niema wogóle wartości i opowiadanie o tym, że coś wzrosło albo zmalało to wyłacznie spekulacje. Pieniądz papierowy miał wartość jeszcze na początku XX w. gdyż zawierał klauzulę zamiennika w złocie. Rubel np.. miał wartość 38% uncji tego kruszcu (uncja to 31,17g złota) Wówaczas mówiło sie o realnych wartościach bo ten przelicznyk gwarantował posiadaczowi jakiś majątek. Dzisiaj to wszystko słowne spekulacje. Bo wystarczy sobie policzyć ile warta jes złotówka, 1 dolar czy 1 euro i ile złota za to można kupić. Dziś złota nikt nie deklaruje na banknotach więc jest on tylko zwykym umownym papierkiem o zerowej wartości.