Kurtyka: Potrzebna będzie rewizja polityki energetycznej około 2023 r.

"Przewidujemy, że około 2023 będzie potrzebna rewizja polityki energetycznej po to, by wizja transformacji energetyki była uzupełniona te aspekty, które pojawią się w perspektywie najbliższego roku-dwóch" - powiedział Kurtyka podczas debaty na konferencji EkoSfera.

Zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) został we wrześniu zgłoszony do wykazu prac Rady Ministrów. Dokument opiera się na trzech filarach, określonych jako: Sprawiedliwa transformacja, Zeroemisyjny system energetyczny i Dobra jakość powietrza.