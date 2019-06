Kwieciński: Będziemy czwartą gospodarką w OECD pod względem wzrostu PKB w br.

"Mamy nadal stosunkowo niską inflację ok. 2% i bardzo szybko rosnące inwestycje - mamy prawie 13-proc. r/r dynamikę wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w I kw. br. Co nas cieszy to to, że wyeksplodowały prywatne inwestycje i one teraz ciągną gospodarkę i odpowiadają za 1/3 wzrostu" - dodał.