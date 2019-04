Kwieciński: Limit inwestycji IKE w akcje będzie maleć o 2,5 pkt proc. rocznie

"Z naszych wyliczeń wynika, że ok. 80% zgromadzonych środków w OFE to inwestycje w akcje. W projekcie ustawy zaproponujemy, żeby ten limit zmniejszać o 2,5 pkt proc. rocznie, aby ten system był jak najbardziej stabilny" - powiedział Kwieciński w rozmowie z ISBnews.

Kwieciński poinformował podczas konferencji, że w maju projekt zmian w OFE zostanie skierowany do konsultacji społecznych, czerwiec-lipiec to prace w rządzie i skierowanie projektu do parlamentu; na jesień planowane są prace w parlamencie tak, by w styczniu nastąpiło przekształcenie OFE w IKE.