Lartiq TFI: Paweł Jackowski został wiceprezesem nadzorującym proces inwestycyjny

Paweł Jackowski w latach 1994-2000 pracował w Biurze Maklerskim BGŻ, początkowo w Wydziale Operacji Giełdowych, a od 1997 roku na stanowisku kierownika Zespołu Inwestycji Własnych Biura. Od 2001 do 2003 roku był zatrudniony w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BPH CU WBK na stanowisku tradera akcji. W latach 2003-2006 pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP jako specjalista w Zespole Zarządzania Portfelem. W latach 2006-2008 pracował w TFI Opera na stanowisku zarządzającego funduszami, a następnie wicedyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami. W 2009 r. rozpoczął pracę w TFI Allianz, gdzie do marca 2012 r. zajmował stanowisko zarządzającego funduszami. Z Ipopema TFI oraz Ipopema Asset Management związany od kwietnia 2012 r. do sierpnia 2014 roku, zajmował stanowisko dyrektora Biura Portfeli Akcyjnych i zastępcy dyrektora inwestycyjnego. Od grudnia 2014 r. do grudnia 2018 r. w Domu Maklerskim TMS Brokers odpowiadał za uruchomienie usługi zarządzania aktywami, pełnił funkcję dyrektora Departamentu

Zarządzania Aktywami oraz członka zarządu, podano również.