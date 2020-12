Las Vegans pozyskał ok. 1 mln zł na wprowadzenie na rynek wegańskiej czekolady

"W czasie trwania kampanii odezwali się do nas przedstawiciele sieci handlowych, z którymi dotychczas nie współpracowaliśmy. Rozpoczęliśmy także rozmowy o współpracy z jedną z największych polskich sieci kawiarni opartych na kawie rzemieślniczej. Rozpoczynając kampanię zakładaliśmy, że sprzedaż produktów Las Vegan's w pierwszym etapie będzie odbywać się przez dostępną sieć dystrybucji spółki -matki, czyli Manufaktury Czekolady. Dzięki crowdfundingowi już dzisiaj wiemy, że sprzedaż będzie odbywać się także przez niezależne kanały" - dodał Krzysztof Stypułkowski, członek rady nadzorczej Las Vegan's, cytowany w komunikacie.

"Realizujemy działania zgodnie z przyjętym planem. Czas zakasać rękawy, bo przed nami wiele ekscytującej pracy. Najbliższy cel to zakup maszyn pakujących i zaraz po zakończeniu formalności związanych ze zbiórką, rozpoczniemy przetargi związane z rozbudową parku maszyn. Ten proces zakończy się w drugim kwartale 2021 roku" - wskazał członek rady nadzorczej Las Vegan's Tomasz Sienkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Nie możemy doczekać się momentu, kiedy produkty Las Vegan's trafią do szerszej grupy odbiorców. Jesteśmy pewni, że pokochacie prawdziwą czekoladę wyrabianą od ziarna do tabliczki, tak samo jak my. Ogromne zainteresowanie zbiórką i samymi produktami przerosło najśmielsze oczekiwania i pokazało nam, że rynek czeka na nasze wegańskie czekolady. Wyprodukujemy je z naturalnych surowców pochodzących z rolnictwa ekologicznego oraz spakujemy jako pierwsi na rynku maszynowo w kompostowalne, pozbawione plastiku opakowania" - podsumował Parzyszek.