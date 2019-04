budownictwo 1 godzinę temu

LC Corp ma przedwstępe umowy sprzedaży dwóch biurówców za ok. 113 mln euro

LC Corp podpisał przedwstępne umowy sprzedaży dwóch kompleksów biurowych - katowickiego Silesia Star oraz wrocławskiego Retro Office House, podała spółka. Wartość umów zawartych ze spółkami Ingadi i Artigo, należącymi do międzynarodowego podmiotu inwestującego w nieruchomości komercyjne, to ponad 113 mln euro. To pierwsza tego typu transakcja w historii LC Corp, która zwiastuje zmianę strategii dotyczącej obiektów biurowych. Podpisanie umów przyrzeczonych zaplanowano do 15 sierpnia 2019 roku.