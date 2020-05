Lewiatan otworzył 9 kolejnych sklepów w różnych formatach

Rozwój sieci to jeden z głównych priorytetów w strategii Lewiatana. Zakłada ona dwutorową ścieżkę ekspansji, zarówno poprzez przystępowanie do sieci nowych przedsiębiorców, jak również rozwój biznesów tych, którzy działają już spod szyldem Lewiatana. Nowe sklepy sieci zostały zlokalizowane w 9 miejscowościach: Bułowicach, Bydgoszczy, Grodzicznie, Jednorożcu, Poroninie, Suwałkach, Węgrzynowie, Wielkim Komorsku i Zwierzyńcu, podano.

"Bardzo się cieszę, że dołączają do nas nowi franczyzobiorcy. W naszej sieci od lat stawiamy na bliskie relacje z naszymi klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami. Dlatego sklepy Lewiatana są tak dobrze dopasowane do potrzeb lokalnych klientów. W obecnej sytuacji znaczenie zaufania, bliskości i autentycznych relacji będzie coraz większe, co tworzy nowe szanse w rozwoju sieci oraz umacniania biznesów naszych franczyzobiorców" - powiedział prezes PSH Lewiatan Robert Rękas, cytowany w komunikacie.