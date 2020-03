Libet ma ofertę nabycia przedsiębiorstwa od inwestora branżowego za 94,23 mln zł

"Dla uniknięcia wątpliwości oferent podkreślił, że jest zainteresowany nabyciem wyłącznie wszystkich 13 zakładów będących własnością spółki lub jej podmiotów zależnych (łącznie), a także praw własności intelektualnych do wszystkich produktów i ich oznaczeń" - czytamy w komunikacie.

Oferta jest wiążąca do 25 marca 2020 roku do godziny 17:00 czasu polskiego.

"Zarząd emitenta nie podjął na ten moment żadnej decyzji co do przyjęcia bądź odrzucenia oferty, a tym samym wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu due diligence i rozpoczęcia negocjacji na wyłączność" - zaznaczono.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 r.