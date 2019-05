Libet oczekuje, że 2019 r. będzie dla spółki znacznie lepszy niż ostatnie okresy

"Dokonane transakcje nie powinny wpłynąć na wyniki - produkcję przenosimy do innych zakładów w regionie. Jednocześnie unikniemy istotnych nakładów, które musielibyśmy ponieść w związku z niezbędnymi inwestycjami w modernizację linii produkcyjnych, jakich musielibyśmy dokonać gdybyśmy pozostali ich właścicielami" - dodał członek zarządu.

"W wyniku dwóch przeprowadzonych w pierwszym kwartale transakcji, w których zbyliśmy część aktywów spółki, do kasy spółki wpłynęło łącznie 44,9 mln zł. 24 mln zł z pozyskanych środków przeznaczone zostały na zmniejszenie zadłużenia. Pozostałe środki zasiliły przede wszystkim nasz kapitał obrotowy, dzięki czemu mogliśmy dynamicznie rozpocząć ten rok" - wskazał także Gronostaj.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 177,89 mln zł w 2018 r.