Listopad najlepszym miesiącem dla WIG20 od niemal 20 lat, wzrosty mogą trwać

Bardzo aktywnie i z nutką odreagowania - tak można krótko podsumować wczorajszą sesję na GPW. Obroty przekroczyły 3,1 mld złotych, co na warszawskim parkiecie nie zdarza się często. Główny indeks, na który przypadło ponad 80% tej wartości, stracił 1,2%, a indeksy średnich i małych spółek mWIG40 i sWIG80 zniżkowały ok. 1%. Nastroje dyktowane były przez inwestorów zagranicznych. Na giełdzie w Londynie i Paryżu indeksy FTSE100 i CAC40 straciły odpowiednio 1,59% i 1,42%. Lepiej radził sobie natomiast niemiecki DAX, który ,,oddał" jedynie 0,33%. Indeks ten może wspierać jednak sytuacja techniczna na wykresie. Konsoliduje się on aktualnie w okolicach ponad 9-miesięcznych szczytów, ze wsparciem wyznaczonym w okolicach 13275 pkt.