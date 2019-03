Lokum Deweloper miał 64,32 mln zł zysku netto, 96,17 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Zadbaliśmy, aby możliwie jak najlepiej wykorzystać czas prosperity na rynku i zmniejszyć dotkliwość negatywnych czynników na bieżące i przyszłe wyniki spółki . Osiągnięty cel sprzedażowy ponad 1000 lokali, pomimo szczupłej oferty i konieczności istotnego podnoszenia przez nas cen mieszkań w trakcie roku, znakomite wyniki finansowe, oraz strategiczne zakupy gruntów, najlepiej to potwierdzają. W rok 2019 wchodzimy z dużo mniejszą, niż zakładaliśmy, liczbą mieszkań w ofercie i realizacji, co jest skutkiem przedłużających się procesów wydawania decyzji administracyjnych. Zdajemy sobie sprawę, że przejściowo odbije się to negatywnie na wolumenie sprzedaży oraz liczbie przekazań w przyszłym roku" - napisał prezes Bartosz Kuźniar w liście do akcjonariuszy.

"Grunty te pozwolą nam osiągać ponadprzeciętne rentowności w kilku kolejnych latach. Zaznaczyć należy, że w 2018 roku, pomimo trudności rynkowych, terminowo ukończyliśmy wszystkie przewidziane budowy. Pozwoliło to nam przekazać rekordową liczbę lokali w historii spółki - 900 sztuk, co stanowi wzrost o 39% względem roku 2017. Wśród nich znalazło się 330 lokali z dwóch pierwszych inwestycji zrealizowanych na rynku krakowskim. W ślad za przekazaniami odnotowaliśmy rekordowy przychód 322 mln zł (wzrost o 46%), jak też EBITDA 98 mln zł (wzrost o 38%). Zysk netto [ogółem - red.] przekroczył 73 mln zł. W 2018 roku wypracowaliśmy jedne z najwyższych, spośród spółek deweloperskich notowanych na GPW, wskaźniki rentowności. Rentowność brutto ze sprzedaży osiągnęła poziom 36%, rentowność EBITDA 30%, rentowność netto 23%, ROE 21%, ROA 10%. Zabezpieczyliśmy spółkę przed nieuchronnym wzrostem cen ziemi, nabywając grunty na kilka lat do przodu, dzięki kontraktacji ponad 26 ha dla ok. 5,3 tys. lokali za niespełna 202 mln

zł. Łącznie nasz bank ziemi obejmuje obecnie grunty o powierzchni 48 ha dla 11 tys. lokali przy średnim koszcie ok. 30 tys. PLN/lokal. Jest to solidna podstawa do osiągania powtarzalnych, ponadprzeciętnych rentowności" - wymienił Kuźniar.