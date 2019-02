finanse wczoraj

Łon z RPP: Dobrze byłoby utrzymać stopy bez zmian do końca kadencji Rady

Dobrze byłoby utrzymać stopy procentowe na obecnych poziomach do końca obecnej kadencji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) (tj. co najmniej do początku 2022 r.), uważa członek RPP Eryk Łon.