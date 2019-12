Lotos Kolej ma umowę leasingu 6 lokomotyw Dragon 2 firmy Newag za 88 mln zł

Zgodnie z umową, Newag jeszcze w 2019 roku dostarczy dwie lokomotywy Dragon 2. Kolejne cztery elektrowozy zostaną włączone do eksploatacji Lotos Kolej w 2020 roku, według przyjętego harmonogramu. Kolejowa spółka Lotosu posiada w swojej flocie trzy już lokomotywy Dragon 2, które eksploatuje od marca bieżącego roku, poinformowano.

"W 2019 roku udało się nam pozyskać łącznie 12 nowoczesnych lokomotyw polskiej produkcji, z czego siedem zaczyna pracę jeszcze w tym roku, a kolejne w najbliższych miesiącach. Nie zwalniamy tempa, to dopiero początek unowocześniania parku lokomotyw i dalszych inwestycji w rozwój spółki. Dzisiejsza umowa przewiduje, że docelowym właścicielem Dragonów 2 będzie nasza spółka. Nowe lokomotywy przyczyniają się do wzrostu potencjału spółki, mocy przewozowych, a także polepszenia komfortu pracy maszynistów" - dodał wiceprezes Lotos Kolej Jaromir Falandysz.

Wartość umowy leasingu to 88 mln zł, na co składa się łączna cena sprzedaży oraz szacunkowe wynagrodzenie za wykonane usługi serwisowe rozliczane proporcjonalnie do ich świadczenia, podano.