Lotos nie zarabia na benzynie. Marże w dół o trzy czwarte

W styczniu i lutym Lotos prawie na benzynach nie zarabiał, a sytuacja poprawiła się dla spółki dopiero w marcu i marża doszła do poziomu sprzed października. Kierowcy "benzyniaków" mogą powiedzieć, że przez pierwsze dwa miesiące roku kupowali paliwo właściwie po kosztach. I to tendencja światowa - podaje Lotos.

Zysk netto Grupy Lotos spadł o 46 proc. rok do roku do 172,5 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,7 mld zł wobec 6,3 mld zł rok wcześniej.

Spadały natomiast zyski z przerobu ropy i handlu paliwami o 9,2 proc. do 376,7 mln zł. I to mimo, że moce produkcyjne gdańskiej rafinerii były wykorzystane maksymalnie. Ale jak pisaliśmy wyżej - to efekt spadku marż na benzynie.

Na poziomie bez zmian zostały wyniki segmentu wydobywczego (205,6 mln zł EBITDA). To ostatnie to efekt wzrostu sprzedaży, bo ceny surowca, czyli ropy i gazu spadły o odpowiednio 5,9 proc. i 21,8 proc. rok do roku. Spółkę ratował słabszy o 11,5 proc. rok do roku złoty.