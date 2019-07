Lotos uruchomi 38 punktów ładowania pojazdów elektrycznych do końca I kw. 2020

"Lotos rozwija się razem z rynkiem motoryzacyjnym, dlatego z jednej strony stale zwiększamy efektywność naszej rafinerii, a z drugiej angażujemy się w innowacyjne projekty z zakresu paliw alternatywnych. Nasz Niebieski Szlak nazywamy drogą ku przyszłości. Dziś to 12 stacji ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Natomiast do końca I kwartału 2020 roku planujemy oddać kierowcom do użytku kolejnych 38 punktów. Wiele z nich zlokalizowanych będzie nie tylko na północy czy w centrum kraju, ale również przy trasach zachodniej i południowej Polski" - powiedział wiceprezes spółki ds. korporacyjnych Jarosław Wittstock, cytowany w komunikacie.