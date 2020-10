LPP: Nakłady na wdrażanie i rozwój nowych technologii wzrosną do 600 mln zł

"LPP od kilku lat konsekwentnie zwiększa nakłady na wdrażanie i rozwój nowych technologii. Od 2016 roku spółka przeznaczyła na projekty i rozwiązania informatyczne wspierające kluczowe obszary już ponad 180 mln zł. W perspektywie kolejnych 3 lat, czyli do 2023 roku, zakładane w tym zakresie inwestycje mają wynieść 600 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem wiceprezesa LPP Jacka Kujawy, zespół IT w spółce dorównuje dziś wielkością największym firmom informatycznym w kraju.

Według niego, początkiem transformacji i odpowiedzią spółki na ogromne wyzwanie, jakim był dynamiczny i niespotykany wcześniej wzrost liczby zamówień w sklepach online, była decyzja o przemodelowaniu centrum dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim dostosowanego dotychczas do hurtowej wysyłki towarów do salonów, na magazyn do obsługi pojedynczych zamówień klientów e-commerce.