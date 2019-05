LPP: Otwarcie nowego Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kuj. w I poł. 2022 r.

Równolegle do postępujących prac projektowych LPP angażuje się w rozwój lokalny i wzmacnia współpracę z samorządem Brześcia Kujawskiego. W ramach partnerstwa inwestor z Pomorza wesprze inicjatywy sportowe i program edukacyjny skierowany do najmłodszych mieszkańców gminy, podano także.

"Zgodnie z planem koncepcja Centrum w Brześciu Kujawskim ma powstać do końca tego roku. W pierwszej połowie 2020 roku ogłoszony zostanie przetarg na realizację i rozpocznie się etap budowy. Finał prac budowlanych i rozpoczęcie montażu technologii logistycznej planowane są na pierwszą połowę 2021 roku. Końcowym etapem będzie uruchomienie technologii logistycznej, co potrwa około roku. Pierwsze wysyłki z produktami LPP ruszą z Brześcia Kujawskiego w świat w pierwszej połowie 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja o wartości ok. 500 mln zł pozwoli na powiększenie obecnej powierzchni magazynowej LPP o 100 tys. m2. Z nowego Centrum Dystrybucyjnego do salonów LPP na całym świecie tygodniowo wysyłanych będzie nawet 10 mln ubrań i akcesoriów. Do obsługi logistycznej sieci sklepów w Polsce i za granicą polski producent zamierza zatrudnić kilkaset osób. Firma szukać będzie m.in.: pracowników magazynowych, specjalistów utrzymania ruchu, pracowników logistyki, inżynierów i menedżerów. Wieloetapowy proces rekrutacji rozpocznie się w 2020 r., podano także.