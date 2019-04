LPP planuje capex na 860 mln zł w 2019 r., łącznie 3 160 mln zł do 2022 r.

W 4-letnim planie przewidziano łączny capex na biura w wysokości 290 mln zł w latach 2019-2022, na logistykę (rozbudowa CL Pruszcz Gdański i nowe CL Brześć Kujawski) - 430 mln zł oraz na "IT & other" - 200 mln zł, podano w raporcie rocznym.

"Mamy ambicję kontynuować naszą politykę ekspansji i rozwoju sieci handlowej, której powierzchnia tylko w ubiegłym roku wzrosła o kolejne 9% - do prawie 1,1 mln m2 należącej do 1 765 sklepów" - napisał prezes Marek Piechocki w liście do akcjonariuszy.